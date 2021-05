Empresas brasileiras lideram uso de IA na América Latina, aponta IBM

A pandemia mudou a forma como as empresas interagem com seus consumidores e funcionários, e as novas tecnologias têm tido um papel importante para viabilizar essas mudanças. A pesquisa Global AI Adoption Index 2021, encomendada pela IBM, mostra que 37% das empresas brasileiras afirmam que, devido à Covid-19, intensificaram o foco no atendimento ao cliente, seguido pela automação de processos (35%) e a segurança (28%).