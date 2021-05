Amazon anuncia loja de compras internacionais no Brasil

Loja A Amazon anunciou nesta terça-feira no Brasil uma expansão significativa no catálogo de produtos ao lançar ade Compras Internacionais. Com isso, os consumidores poderão comprar produtos de fora utilizando os meios de pagamento disponíveis no Brasil, como boleto e cartão de crédito com parcelamento em até dez vezes. Os membros Prime terão frete gratuito em itens com o selo Prime.

O Líder de Operações de Varejo da Amazon Brasil, Tiago Abel, diz que com essa modalidade a empresa conseguirá disponibilizar milhares de produtos internacionais com uma redução em mais de 40% no prazo de entrega quando comparado com outras modalidades de envio internacional até então disponível na Amazon.com.br

“Nosso foco é tornar as fronteiras imperceptíveis para nossos clientes, proporcionando aos consumidores brasileiros uma experiência positiva de compra internacional com ampla seleção de produtos, maior velocidade de entrega e forma de pagamento facilitada”, explica.

A Loja de Compras Internacionais funciona como uma grande vitrine, agrupando uma seleção de produtos internacionais. São dezenas de categorias de produtos, como Casa, Cozinha, Eletrônicos e Informática, entre outroa.

A Amazon conta hoje com oito Centros de Distribuição localizados no Brasil, entre eles o do Rio Grande do Sul (Nova Santa Rita). “Conforme a Amazon constrói uma rede de infraestrutura robusta, a empresa estará mais perto dos clientes do que nunca, o que ajuda a garantir entregas rápidas”, observa Abel.