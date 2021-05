Grupo Movile adota SAP Business One HANA

O Grupo Movile, ecossistema de tecnologia líder na América Latina que contempla empresas como PlayKids, iFood e Sympla, iniciou a implementação do sistema de gestão SAP Business One HANA. O objetivo é sustentar a estrutura interna de gestão com igual dinamismo.

O cronograma prevê que até o mês de agosto pelo menos três das empresas investidas já estejam rodando com o SAP Business One e todas as demais dentro de 12 meses. O projeto irá abranger todas as empresas do grupo, com exceção do iFood, que já opera com o ERP SAP S/4HANA.

Para o CFO do Grupo Movile e sponsor do projeto, Aury Ronan, a migração para o SAP Business One possibilita que toda a gestão – que inclui fluxos e processos, controles internos e compliance – acompanhe de forma eficiente a evolução e liderança de cada uma das empresas do grupo, ao mesmo tempo em que garante que o crescimento aconteça sob uma base sólida de gestão e conformidade.

"O processo de modernização do backoffice foi projetado para prover eficiência e dinamismo, visando a padronização de processos para construção de um ecossistema moderno e poderoso e envolvendo as operações das empresas investidas", diz. Segundo ele, é desafiador conciliar flexibilidade e velocidade nos processos com as exigências de compliance e de controle. "A escolha do sistema SAP Business One está diretamente ligada ao nosso constante objetivo de trazer inovação e transformação digital também para o back office”, completa Aury.

A implementação está sendo conduzida pela Ramo Sistemas Digitais, com os projetos iniciando com as empresas cuja operação é mais simples e acelerando para que os processos de migração possam ser aperfeiçoados e replicados nas operações mais complexas do grupo.

Daniel Cabrera, diretor da divisão SAP Business One na SAP Brasil, explica que a adoção do sistema oferece a estrutura necessária para acompanhar todas as etapas da operação, possibilitando a tomada de decisão ágil e baseada em informações em tempo real.

“A integração das empresas do Grupo Movile com o SAP Business One garante que todas as operações estejam alinhadas às melhores práticas, capacitando a companhia para novos ciclos de inovação, competitividade e expansão do crescimento exponencial usando o conceito da jornada do ERP Inteligente”, explica Cabrera.