Sebrae Like a Boss leva 24 startups para a Gramado Summit 2021

O Sebrae RS estará presente na Gramado Summit 2021 com um desafio de pitches, o Sebrae Like a Boss. Até essa sexta-feira, gestores de 24 startups estão apresentando seus modelos de negócios para uma banca de jurados e especialistas. Os três destaques ganharão mentorias. A melhor classificada garante uma vaga na fase nacional da competição.

“É uma ótima oportunidade de conexão com grandes empresas e com investidores. Além do networking e de uma grande visibilidade, o evento proporciona um ambiente com muito conteúdo e possibilidades de negócios”, explica a coordenadora estadual de Startups do Sebrae RS, Debora Chagas, que destaca a diversidade das participantes desta edição, com atuação em diferentes setores. As startups, 21 gaúchas, duas catarinenses e uma paranaense, passaram por uma seleção e todas estão com seus negócios em operação, com soluções para seus mercados e contam com amplas chances de crescimento.

Serão realizadas três etapas do desafio, uma em cada dia, com apresentações de pitches para a banca. Os vencedores serão anunciados nesta sexta-feira (7), no palco do Gramado Summit. Além do Like a Boss, o Sebrae RS oferecerá aos visitantes do evento bate-papos com nomes reconhecidos na área de inovação como Maurício Benvenutti, da StartSe, e Felipe Spina, da Distrito. Especialistas também estarão no local à disposição para oferecer atendimentos às startups, independente do estágio de desenvolvimento do negócio.

Confira abaixo as participantes do Sebrae Like a Boss: