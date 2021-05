Todos serão demitidos, sem exceção, diz liquidante do Ceitec

liquidação da empresa Todos os funcionários do Ceitec que ainda estão trabalhando, cerca de 130, serão demitidos nos próximos meses. A determinação do decreto 9589, que regulamenta o processo de, é que essas demissões ocorram o mais rápido possível. A companhia pública de semicondutores é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e está instalada na Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre.

“Eu não sou o inimigo. Esse caminho de liquidação foi definido por diversos ministros do governo federal e eu fui convidado para ser o liquidante. Não é um trabalho gratificante encerrar uma empresa, mas temos que cumprir a legislação”, afirma Abílio Eustáquio de Andrade Neto.

Quando tomou posse, eram 170 colaboradores; alguns já foram demitidos nos primeiros meses do ano, e 40 pessoas agora em abril. Ele explica que, pelas regras, precisa justificar quando as demissões que não puderem ser feitas o quanto antes.

Por isso, deve acontecer uma assembleia no próximo dia 12, quando será discutida a situação de funcionários que precisam permanecer mais um tempo realizando as suas tarefas para que a Ceitec possa manter o desenvolvimento dos projetos que ainda precisam ser entregues para clientes. Até mesmo por isso, a empresa ainda está funcionando – a fábrica não foi desligada.

O prazo de liquidação é de 12 meses, a contar a partir de 11 de fevereiro de 2021. “Eu estou sendo questionado pelos órgãos competentes pela demora nas demissões. Eles querem acelerar, pois não faz sentido manter funcionários se a empresa está em liquidação, aponta o liquidante.

Neto destaca que a decisão pela liquidação da empresa inclui a criação de uma a Organização Social (OS) pelo MCTIC, que deverá tentar aproveitar de alguma forma a mão de obra atual.

O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul (MPT-RS) ajuizou na segunda-feira uma ação que busca garantir aos empregados da Ceitec o direito de negociação coletiva prévia à dispensa em massa, prevista na legislação. Em janeiro, o MPT havia emitido notificação recomendatória enfatizando a necessidade da negociação com o Sindicato dos Metalúrgicos de Porto Alegre (Stimepa).

Na ação, o MPT pede liminar que impeça a demissão de empregados do Ceitec até que se concluam as negociações coletivas com o sindicato, e que reverta as demissões feitas a partir da deliberação de liquidação da empresa.





Em definitivo, pede, além da confirmação dos efeitos da liminar, a condenação do Ceitec ao pagamento de indenização por danos morais difusos e coletivos de R$ 400 mil, em razão do descumprimento da legislação brasileira, reversíveis ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) ou a entidades beneficentes da Região Metropolitana. A ação foi ajuizada ontem pelo procurador do MPT Gilson Luiz Laydner de Azevedo e tramita na 18ª Vara do Trabalho de Porto Alegre.

A Associação dos Colaboradores da Ceitec (Acceitec) repudiou em nota as demissões. “Foram exonerados aproximadamente 20% dos colaboradores, servidores entre os mais especializados do País, o que causa um impacto enorme na operação da empresa”, aponta. Para a associação, a liquidação da Ceitec é “um gravíssimo erro estratégico para o País, e está sendo executada contra todas as evidências da importância dos semicondutores na economia, escancarada na escassez de chips que paralisa as indústrias”.