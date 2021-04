Liga Venture mapeia mais de 100 startups para área de mobilidade

A Liga Ventures, plataforma de inovação aberta que conecta empresas e startups, com apoio estratégico da PwC, acaba de disponibilizar um radar com mais de 100 startups com soluções aplicadas ao setor de mobilidade. O resultado faz parte da Startup Scanner, ferramenta desenvolvida com o intuito de rastrear, acompanhar e mapear startups dos mais diversos segmentos, de forma totalmente gratuita e com atualizações constantes.

O radar da Startup Scanner aponta, neste momento, 112 startups de mobilidade ativas, divididas em 10 categorias de aplicação, em 35 cidades diferentes do Brasil. Entre as áreas com mais soluções estão: Mobilidade Elétrica (25%), E-hailing (12,5%), E-sharing (11,61%), Inteligência de Dados (11,61%) e Parking (9,82%). Em ano de fundação, 2017 lidera com 24,11% dos nascimentos e seguido por 2018, com 14,29%.

O diretor de inteligência e estudos de mercado e Startup Hunter da Liga Ventures, Raphael Augusto comenta que o Startup Scanner de Mobilidade tem como objetivo fornecer informações confiáveis e, principalmente, dinâmicas sobre o crescimento das tecnologias voltadas para essa área.

“A mobilidade é um setor que está em constante desenvolvimento. Existem pesquisas que mostram que até 2030 o mercado global de mobilidade vai crescer cerca de 75%, o que faz com que cada vez mais surjam novas soluções para esse segmento. A ferramenta é uma ótima fonte de informação para quem quer acompanhar o comportamento do ecossistema de inovação no Brasil”, comenta.

A Startup Scanner tem como base o banco de dados da Liga Ventures, com mais de 17 mil startups e que conta com diversas fontes, como inscrições para os programas de aceleração, estudos do Liga Insights, eventos que promovem todos os anos, recomendações de parceiros externos, notícias em portais de negócios, bases abertas, indicações diretas e busca ativa de startups.

“Disponibilizar uma ferramenta como o Startup Scanner é uma das formas que encontramos de contribuir ativamente para o mercado. As inovações no Brasil estão em constante movimentação e poder acompanhar o desenvolvimento desse ecossistema de forma dinâmica é de grande valia conta Luiz Ponzoni, sócio líder de novos negócios e investimentos da PwC Brasil.