Zoom vai abrir primeiro escritório no Brasil

O Zoom Video Communications, que tem a sua sede em San Jose, Califórnia (EUA) e escritórios em diversos países, vai inaugurar a sua primeira unidade no Brasil. Será em São Paulo e, aliás, a sede já está pronta. Só faltam as pessoas, já que a empresa está atuando em modelo de home office.

“Estamos prontos, e o único impedimento é a situação sanitária. A expectativa de seguir esse trabalho de crescimento no País é grande”, conta o diretor de relações governamentais da empresa para a América Latina, Nicolas Andrade. O Zoom aumentou em 31% o número de usuários gratuitos inscritos no serviço no Brasil de janeiro a abril de 2020.

A estimativa é que a inauguração ocorra esse ano ou, no máximo, no início de 2022. A companhia não fala ainda em número de pessoas, mas adianta que a possibilidade é contratar profissionais de todo País. “Não queremos ter essa limitação. Se encontrarmos um colaborador do Rio Grande do Sul, por exemplo, ele poderá ser chamado para fazer parte do modelo de trabalho hibrido. Antes isso não era possível porque faltavam, justamente, ferramentas como o Zoom. Mas tudo mudou”, analisa o executivo.

Ele acredita que, no pós-pandemia, o mundo vai seguir em um modelo de trabalho equilibrado entre o presencial e o remoto – nos países em que o retorno à vida já começou a acontecer, o sistema hibrido tem sido uma realidade.

“As pessoas descobriram que podem ser produtivas neste modelo e o Zoom está trabalhando para conseguir entregar as melhores soluções para isso”, diz. Andrade cita o Zoom Rooms, ferramenta pela qual as pessoas poderão transformar as salas de reunião em ambientes mais modernos, integrando câmeras, autofalante e, assim, gerado uma experiência mais imersiva. Com direito até a uma recepcionista virtual.

Antes de entrar na reunião, será possível conferir a temperatura da sala, qualidade do ar e número e pessoas. Já é possível iniciar reunião com comandos de voz e compartilhar tela sem cabos, usando novas tecnologias. O player de tecnologia também tem investido forte nas integrações, inclusive com players concorrentes. “Estamos integrando a nossa ferramenta com o Microsot Teams, que enxergamos como parceiros, e com outras soluções do mercado. A ideia é que as pessoas possam executar diversas ações sem sair do Zoom, como abrir documentos e trabalhar de forma colaborativa”, conta.

Esse momento atual, de começar a pensar no futuro da ferramenta, é algo que pode ser retomado depois de meses desafiadores. Desde que a pandemia da Covid-19 começou, o mundo migrou para o digital. O uso das ferramentas como o Zoom, Google Meet e Microsoft Teams, apenas para citar as mais conhecidas, explodiu no mercado corporativo, governamental e educacional.

O número de pessoas participando por dia de reuniões no Zoom, por exemplo, passou de 10 milhões em dezembro de 2019 para 300 milhões em abril de 2020, devido ao isolamento social. “Foi um crescimento sem precedentes de 30 vezes. Paramos todos os desenvolvimentos na ferramenta que estávamos fazendo na época para focar em segurança. Deu certo. Hoje temos a confiança de empresas e governos do mundo todo”, relembra Andrade.

Entre as novas funcionalidades lançadas na época, como resultado disso, estão a sala de espera, na qual as pessoas ficam esperando para serem aprovadas pelo organizador da reunião, e das senhas, que passaram a ser obrigatórias. Todas as reuniões são criptografadas de ponta a ponta. Além disso, passou a ser possível remover participantes, bloquear a tela e desligar o microfone. “Temos orgulho de ver o impacto que o Zoom teve no Brasil e no mundo no sentido de manter ecossistema funcionando”, destaca o executivo.