inDriver lança opção interurbano no Brasil

O inDriver, aplicativo de mobilidade russo, há dois anos no Brasil, está lançando mais uma funcionalidade em sua plataforma para os usuários. É o inDriver Interurbano, que permite viagens entre cidades com distâncias de até 250 km.

O cliente faz a solicitação, colocando o endereço da cidade que deseja ir, ainda com a possibilidade de negociar o valor diretamente com o motorista. A nova função está ativa nas principais capitais e cidades do País.

O inDriver Interurbano permite até três pessoas para essas viagens, enquanto durar a pandemia. Uma alternativa para uma viagem confortável e segura, a um preço justo. O serviço chega para auxiliar os usuários neste momento em que o isolamento social ainda é essencial.

“O inDriver Interurbano é uma alternativa importante neste momento. Mesmo com as restrições por conta da pandemia, algumas pessoas precisam fazer pequenas viagens e a possibilidade de se locomover em um carro, com todas as medidas de segurança, ao invés do transporte coletivo, é mais um conforto e segurança que nossos usuários podem ter”, explica Anastácia Vilas Boas, gerente de operações do inDriver no Brasil.