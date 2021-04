Mind7 Startup anuncia transferência de festival de inovação

O Mind7 Startup anunciou o adiamento do evento de inovação e empreendedorismo que estava previsto para acontecer nos dias 21 e 22 de maio de 2021, nos Pavilhões da Festa da Uva, em Caxias do Sul (RS).

A decisão foi tomada após reflexões com todos os agentes envolvidos e a organizadora Acelera Serra, que entenderam que esse ainda não é o momento propício para a realização do evento, tendo em vista a manutenção da bandeira preta e todas as medidas de segurança e distanciamento em todo o Rio Grande do Sul.

Todas as inscrições já realizadas estão mantidas para a nova data a ser anunciada em breve, assim como palestrantes e expositores já confirmados. O Mind7 Startup é um evento sem fins lucrativos organizado por voluntários da associação Acelera Serra.

A organização do Mind7 Startup também estuda a realização de um evento híbrido, com atividades presenciais e outras on-line que possam oportunizar a participação do público de outras regiões do País.