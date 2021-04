Mr. Estoque, atacadista on-line, quer dobrar faturamento

Primeiro atacadista totalmente on-line do Rio Grande do Sul, o Mr. Estoque completou seu primeiro ano de operação recentemente com números promissores: 450 mil acessos ao site, taxa de conversão de 18% e 4 milhões de visualizações. Até o final do ano será lançado o aplicativo do Mr. Estoque, que já está sendo desenvolvido.

São mais de 6 mil produtos disponíveis e a promessa de entrega entre 24 e 48 horas. É uma alternativa tanto para negócios como mercados, mini-mercados, lojas e condomínios, como para consumidores que querem comprar ranchos com volumes de atacado, como fardos, caixas e grandes volumes. A empresa se propõe a entregar os produtos em até 24 horas, dentro de um raio de 200 km de Porto Alegre. Além disso, tem 150 veículos de entrega em todo Rio Grande do Sul.

“A nossa meta é dobrar o faturamento em relação a 2020. Esperamos atender o maior número de clientes possíveis, pois sabemos a importância do e-commerce neste momento da pandemia”, comenta Eduardo Bento, gerente de e-commerce da UnidaSul, holding que controle o Mr Estoque.

O lançamento da operação coincidiu com o início da pandemia. Para se adaptar, a empresa alterou o valor do pedido mínimo de R$ 200,00 para R$ 100,00 por departamento, como incentivo para que as pessoas pudessem experimentar comprar on-line.

O gestor acredita que houve uma quebra de paradigma em relação aos clientes mais habituados aos formatos tradicionais de compra por atacado. “O maior desafio para o modelo de negócios atacadista 100% on-line se consolidar é fazer os clientes testarem. A partir do momento que eles começam a usar, se tornam clientes”, observa Bento.

Durante o ano passado, a Unidasul finalizou seu novo Centro de Distribuição em Esteio, com 110 mil metros de área total, onde funciona toda a operação dos produtos. “Isso facilitou ainda mais nossa operação e deu ainda mais agilidade”, conta.

A plataforma on-line foi o pontapé inicial da UnidaSul de venda nos canais digitais. Hoje, a holding está também no iFood, com as bandeiras de Supper Rissul e Macromix Atacado, atendendo oito cidades. E, recentemente, lançou a loja on-line do Macromix Atacado, em Xangri-Lá – operação que deverá ser ampliada.

Para Bento, a presença nos canais representa uma evolução no comportamento de consumo que, inclusive, foi acelerada pela pandemia, ainda em 2020. “Procuramos evoluir para levar todos os nossos serviços onde o cliente estiver, independente da forma. Esta demanda por opções de venda on-line vem crescendo e estamos juntos acompanhando este processo de evolução”, afirma o gestor.