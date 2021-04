Beep Saúde recebe aporte de R$ 110 milhões

Mais uma healthtech brasileira vai ter um bom recurso em caixa para investir na seu crescimento. A Beep Saúde, startup que utiliza tecnologia para oferecer serviços de saúde a domicílio com custo acessível, fechou sua rodada series B com aporte de R$ 110 milhões, liderada pelo fundo norte-americano Valor Capital Group.

A rodada contou também com a participação da DNA Capital, Bradesco e Endeavor Catalyst, além de investidores anjo, como David Velez, founder e CEO do Nubank. Os recursos serão investidos pela empresa em duas frentes: na ampliação do portfólio de serviços e na expansão geográfica para atender às principais regiões metropolitanas do Brasil.

"A pandemia mudou a forma como as pessoas cuidam da saúde. A prestação de serviços a domicílio, que já era relevante pela comodidade, tornou-se essencial para aqueles que queriam continuar a se cuidar sem se arriscar a uma exposição durante a pandemia", comenta o médico e fundador do Vander Corteze. "Nós lidamos com a saúde de nossos usuários e, portanto, somos obcecados por qualidade e padronização. Entramos na casa das pessoas e precisamos garantir o mais alto nível de segurança em todos os nossos procedimentos", completa.

Com cenário favorável, a Beep, que já possui cerca de 500 colaboradores, está com mais de 250 vagas abertas, e deverá chegar a 1 mil funcionários até o final de 2021. "Não só iremos crescer o time, como também os serviços prestados. Estamos estudando outras linhas de negócio, como infusão e entrega de medicamentos. Estamos no caminho para nos tornarmos o one stop shop da saúde, concentrando todos os principais serviços em um único lugar e fornecendo-os no conforto do lar de nossos usuários - ou qualquer outro lugar que desejarem", destaca o CEO da startup.

A Beep foi fundada em 2016 por Corteze. Formado em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), ele enxergou uma nova oportunidade de empreender ao perceber que ainda não existia uma plataforma para a saúde nos celulares dos brasileiros.

A primeira linha de serviços prestada pela Beep foi a de aplicação de vacinas em domicílio, hoje presente no Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo e Paraná. Em cinco anos, se tornou líder no fornecimento de vacinas no Brasil e vem expandindo sua atuação para realização de exames laboratoriais, também em casa, para beneficiários de planos de saúde privados, como Bradesco, Care Plus e outros. Os usuários da Beep também podem acessar o teste do pezinho (para recém-nascidos), sexagem fetal e de Covid-19.