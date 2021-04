Trutec, da Vedacit, cria hub para inovar na construção

Com a proposta de ser o primeiro hub de tecnologia da construção civil e proptechs do País, a Trutec chega a mercado como parte da estratégia do Grupo Vedacit, líder no mercado de impermeabilização do qual faz parte, de inovar no setor.

“Queremos ser a plataforma capaz de apoiar a digitalização do setor, otimizando o ciclo de vida das edificações desde a obra até a utilização das propriedades”, afirma o CEO da Trutec, Alexandre Quinze. Para isso, a nova operação reúne construtechs e proptechs, startups que atuam com tecnologias para o setor de construção civil e para o mercado imobiliário, respectivamente.

O executivo avalia que o esse mercado tem grande potencial para crescer, mesmo que ainda não tenha atingido o patamar de atração de startups que o financeiro, por meio das fintechs. “Está em processo acelerado de evolução, capitaneado por uma abertura na adoção tecnológica e à necessidade do mercado por processos mais automatizados e industrializados”, analisa.

A Trutec tem como foco entregar soluções completas tanto para o consumidor final como para as empresas. A ideia é oferecer serviços que contribuem para aumentar a produtividade na construção civil, a saúde das edificações, a velocidade de execução, a redução de custos e os desperdícios nas obras, além de promover a sustentabilidade na cadeia de valor.

Seu portfólio para o B2B começa com a Construcode, especializada na automatização de canteiros de obras. Para o B2C, a solução é oferecida com a participação da Elixir.AI, que possibilita maior integração entre os processos e permite uma melhor conexão entre indústria e varejo.

As startups selecionadas para participar da Trutec vieram do Vedacit Labs, programa de inovação aberta que seleciona ideias, acelera e encontra soluções aderentes ao negócio. Após a conclusão do ciclo de aceleração, as startups têm a possibilidade de escalarem o negócio e trabalharem com a empresa.

Em países da Europa e da Ásia, a conectividade no canteiro de obras é uma realidade. “No Brasil, a Trutec acompanha a trilha de necessidades dos nossos clientes. Vamos escutar e resolver as principais dores, oferecendo uma análise personalizada para cada obra, identificando as necessidades, pontos de melhoria e propondo a opção mais adequada ao perfil de cada um”, destaca Quinze.