ThoughtWorks anuncia vagas para home office no Brasil

A ThoughtWorks, consultoria global de software presente em 17 países, oficializou, neste mês, a possibilidade de trabalho em home office definitivo para novos e atuais funcionários da empresa no Brasil. Os processos seletivos mais recentes já vêm considerando a opção.

A oferta de vagas em home office faz parte da nova política anunciada pela empresa, que inclui ainda o modelo de trabalho híbrido, no qual os funcionários poderão alternar dias trabalhando em casa e no escritório, assim que for possível o retorno seguro aos espaços físicos. Atualmente, todos os funcionários da consultoria estão cumprindo suas funções remotamente.

A empresa já vinha investindo em iniciativas para evoluir sua política de trabalho antes mesmo da pandemia. O modelo híbrido, por exemplo, já era parte da realidade da ThoughtWorks. Com a chegada da Covid-19, a consultoria apostou em estudos de tendências e pesquisas externas e internas para evoluir sua política de trabalho, tendo como objetivo não apenas se adaptar ao momento que vivemos, mas também se preparar para diferentes possibilidades no futuro.

Com uma previsão de crescimento de 35% do seu quadro de funcionários no Brasil em 2021, a ThoughtWorks acredita que a opção de trabalhar de qualquer lugar do país ajude na construção de uma empresa ainda mais diversa. Uma das metas da consultoria que deve ser beneficiada pela mudança é a de aumentar a diversidade racial entre os contratados, já que a empresa poderá buscar talentos em cidades em que a população negra é maioria.

Entre os perfis mais buscados pela ThoughtWorks estão desenvolvedores de software front-end e back-end, desenvolvedores mobile iOS e Android, engenheiros de dados, analistas de qualidade, analistas de negócios e gerentes de projetos de software.

Um dos desafios que a mudança traz para a ThoughtWorks é o fortalecimento da cultura entre um quadro de pessoas cada vez mais distribuído. Com presença em 17 países, a empresa já contava com uma experiência de mais de 25 anos de atuação global e pioneirismo em metodologias ágeis, o que foi fundamental para a transição bem sucedida de todos os funcionários para o trabalho remoto no início da pandemia.