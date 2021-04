TOTVS lança solução para pagamentos via PIX

A TOTVS Techfin, divisão da TOTVS que atua com soluções de crédito, pagamento e serviços, anunciou o lançamento do TOTVS Pagamento Instantâneo. Com isso, as empresas passam a receber pagamento de seus clientes via PIX, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, sem precisar negociar taxas com os bancos. As tarifas são determinadas pela própria Techfin.

A ideia é levar mais facilidade para o dia a dia das empresas que precisarão lidar com um parceiro único para receber o PIX. "O grande diferencial é oferecemos uma tarifa competitiva e liquidamos o PIX na conta que a empresa desejar, independente do banco. Uma espécie de one stop shop, em termos de experiência de recebimento. Para receber por PIX, ele só lida com a TOTVS", explica o diretor executivo da TOTVS Techfin, Eduardo Neubern.

Dentre os segmentos que podem se beneficiar, segundo o executivo, estão educação, varejo, saúde, manufatura e prestação de serviços em geral. “São verticais que terão uma redução de custo nas transações, se comparado a outras opções como boleto bancário, e ainda uma experiência digital de compra e venda sem a fricção das demais alternativas disponíveis atualmente", aponta o executivo.