Trinto completa dez anos e prevê dobrar de tamanho em 2021

Após um crescimento de 50% em 2020, a consultoria gaúcha especializada em tecnologia e transformação digital Trinto planeja dobrar de tamanho em 2021. Para isso, aposta em uma operação mais dirigida para um formato de trabalho ainda pouco explorado no mercado brasileiro: o outsourcing de times remotos.

Com a consolidação do home-office, a empresa criou squads dedicados a entregar aos clientes um serviço feito sob medida para cada negócio. Além disso, desenvolveu uma metodologia própria, contratou soluções para otimizar os processos e redesenhou toda a estrutura da operação.

"É um modelo diferenciado em relação ao outsourcing tradicional, pois temos um processo de recrutamento e seleção no qual mapeamos o perfil e aspectos comportamentais do candidato de acordo com as necessidades dos clientes. Também temos uma esteira de treinamentos no qual ajudamos eles a desenvolverem as soft skills exigidas hoje em dia por esse mercado de alta competitividade", explica o CEO e fundador da Trinto, Daniel Moraes.

O foco são as grandes corporações que buscam acelerar o processo de transformação digital, a partir de uma estratégia mais ágil de resposta às rápidas mudanças do mercado digital. “Recriamos a forma de trabalhar, relacionar e entregar produtos e soluções para os nossos clientes. Com os squads dedicados, nossos profissionais passam a fazer parte da operação dos nossos clientes, absorvendo seus desafios e também parte de sua cultura”, observa.

De acordo com o executivo, apesar do movimento acelerado de transformação digital de algumas empresas, com o crescimento do trabalho remoto, há um déficit muito grande de profissionais especializados no mercado e a Trinto quer cobrir esse gap.

As pesquisas apontam que até 2024 serão abertas até 250 mil vagas ligadas às áreas de tecnologia. “Isso reforça o nosso posicionamento de atuar como uma parceria digital estratégica, com profissionais treinados e certificados para atuar nos projetos dos clientes”, diz.

Prestes a completar dez anos de atuação no mercado, a consultoria especializada em tecnologia e transformação digital vai passar a contar com o apoio da Pipeline Capital, boutique de Tech e M&A, para crescer no mercado. A ideia é desenvolver um trabalho de mentoria com foco em preparar o negócio para movimentos de crescimento exponencial nos próximos anos. A Pipeline, com matriz em São Paulo e atuação na América Latina, acaba de abrir uma operação em Porto Alegre sob o comando de Cesar Paz.

Hoje a Trinto já soma mais de 500 clientes atendidos, como JBL, Alpargatas, Unimed, Colcci, Docol, Fórum, Coca-Cola Jeans, entre outros. Um dos projetos mais recentes foi a criação da primeira loja oficial da Xiaomi no Brasil, gigante de tecnologia e terceira maior no mercado global de smartphones.