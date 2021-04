Qualitor aprimora nova versão de ferramenta para trabalho remoto

O Qualitor 8:20 é a nova versão da plataforma de gestão de serviços de atendimento e processos de negócios da empresa gaúcha Qualitor. A solução chega ao mercado com a missão de aprimorar o trabalho remoto dos times, incorporando para isso incrementos à usabilidade dos atendentes, integração ao MS Teams e WhatsApp e multicanalidade, por meio de novo Chat Humano. E tudo aderente às exigências de segurança de dados estabelecidas pela LGPD.

A expectativa é melhor a experiência do usuário Qualitor, potencializando o trabalho remoto e aumenando a produtividade, com ganho de tempo para as empresas e de satisfação para o cliente interno e externo. “Já tínhamos em nosso planejamento a implementação de novas features e, com a pandemia, ficou latente a necessidade de acelerarmos esse processo e incluirmos fortes melhorias que possibilitassem uma melhor experiência para os atendentes, agilidade nas atividades e multi acessibilidade para uma melhor operacionalização do trabalho”, destaca o diretor de negócios da Qualitor, Donald Reis. Outro fator relevante, segundo ele, foi o modelo de construção utilizado a cocriação, a partir da participação dos profissionais e clientes da empresa.

Para atingir todos estes objetivos, o novo Qualitor 8:20 traz inovações na interface de atendente e ferramenta de pesquisa, que agregou mais rapidez, no método Kanban. O modelo já era utilizado nas versões anteriores do software, mas agora traz uma novidade: organiza chamados integrados a processos, resultando em um acompanhamento mais aprimorado dos chamados, da abertura à resolução, dos projetos ou tarefas da área de atendimento, o que permite aos envolvidos acompanharem processos etapa a etapa. Assim, aumenta a visibilidade e o controle.

A nova interface também traz serviços em lista, tornando a visualização mais prática e melhorando a experiência de uso. E ainda uma nova plataforma mobile e integração com QRCode, que permite a configuração de ativos e equipamentos de forma simplificada.

Com a integração ao Microsoft Teams, não é mais preciso sair da interface da ferramenta para acessar o Qualitor. “Esse é um grande avanço. Esteja onde estiver, o colaborador da empresa pode abrir chamados sem sair da interface do Teams, e os atendentes, por sua vez, podem gerir esses chamados sem deixar o ambiente da ferramenta da MS”, salienta Reis.

Outra novidade é a integração ao Whatsapp. Sem precisar ter conhecimento em programação, as empresas podem contar com um recurso para manter o atendimento disponível a seus públicos 24x7, com interação via Chatbot. Esta Inteligência Artificial, que é personalizável, pode conduzir um chamado inicialmente ou guiá-lo até o momento de direcionar o usuário ao atendimento humano mais indicado. Ou seja: nenhum cliente, interno ou externo, sem resposta, nenhuma resposta vazia ou puramente automática, sem nexo com a personalidade da empresa.