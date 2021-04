Lojas Renner inaugura espaço no Instituto Caldeira

A Lojas Renner S.A. passa a ter um espaço que leva seu nome no Instituto Caldeira, um dos maiores hubs de inovação do Sul do País. Em uma cerimônia simbólica realizada essa semana, o diretor presidente da companhia, Fabio Faccio, recebeu as chaves do local das mãos do diretor executivo do Instituto Caldeira, Pedro Valério.

Em sistema de rodízio, colaboradores de todas as áreas da Lojas Renner poderão ocupar o espaço de 40 m². A ação faz parte do movimento de transformação digital vivido pela varejista e tem com objetivo incentivar a colaboração e a inovação no dia a dia.

“Queremos usar este espaço para promover experiências e fomentar a colaboração e a transformação, não só para a Lojas Renner, mas também para a sociedade, inclusive estimulando a inovação e o empreendedorismo no Rio Grande do Sul e no Brasil. Para nós, é motivo de grande orgulho estar no Instituto Caldeira, que tem relação com as nossas raízes e, agora, vai contribuir para trilharmos o futuro”, afirma Fabio Faccio.

Ao lado de outras 39 empresas, a varejista é uma das fundadoras do Instituto Caldeira. O espaço da Lojas Renner irá funcionar em acordo com os decretos municipais relacionados à Covid-19 e adotando todas as medidas de segurança e higiene para preservar a saúde de todos.

A novidade está em linha com outras iniciativas já existentes, como a Universidade Renner, plataforma que funciona como uma rede social de aprendizagem e educação corporativa, usando Inteligência Artificial para conectar os usuários aos melhores conteúdos do mundo; e o Programa Circuito, que prevê uma agenda contínua de aproximação da Lojas Renner com parceiros ligados à educação e inovação, como startups.

“A confirmação da Lojas Renner como uma das residentes do Caldeira reforça o nosso compromisso de oferecer um ambiente de conexão entre grandes empresas, startups e diferentes iniciativas ligadas à nova economia. É incrível termos a presença física da estrutura da Lojas Renner, algo que solidifica a oportunidade que os empreendedores terão de se aproximar e criar vínculos com as grandes organizações”, destaca o diretor executivo do Instituto Caldeira, Pedro Valério.