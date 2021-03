Endeavor vai acelerar 12 scale-ups do setor financeiro

site A Endeavor está com inscrições abertas para o Programa Scale-up Endeavor Fintech. A iniciativa busca 12 scale-ups que estejam prontas para escalar suas soluções voltadas para acelerar a revolução no setor financeiro. As inscrições podem ser feitas na página do programa até o dia 02 de abril de 2021 pelo

O setor de fintechs é um dos mais promissores do mercado. No mundo, o tamanho do mercado potencial é de US$ 4,7 trilhões e, no Brasil, a receita anual potencial das scale-ups no segmento é de R$ 75 bilhões nos próximos dez anos. Mas, ainda há muitos gargalos, principalmente no Brasil, como a alta concentração em cinco grandes bancos, o alto custo, baixa penetração e a alta porcentagem da população desbancarizada.

“Acreditamos que as fintechs serão decisivas na transformação da economia do Brasil e, no momento de escala, é crucial ter uma rede de apoio para ajudar nas dores de crescimento”, comenta o gerente de Aceleração de Negócios na Endeavor, Victor Xavier, para explicar a apostar no Scale-up Endeavor Fintech 2021.

Para participar, as fintechs precisam ter modelo de negócio sólido e validado, operação robusta para escala acelerada, time estruturado para o crescimento e foco na velocidade de execução e escalabilidade.

A meta da Endeavor é encontrar negócios de tecnologia com potencial de revolucionar o setor financeiro no Brasil nos seguintes segmentos: pagamentos, investimentos, trading markets, gestão financeira, eficiência financeira, fintech as a service, bancos digitais, crypto, blockchain, open banking, empréstimos, recebíveis e seguros.

“O mercado de fintech no Brasil está mais ativo. Percebemos vários fatores de influência, como a digitalização da população, o aumento de medidas de desburocratização e movimentos pró-inovação do Banco Central, como o lançamento do PIX e as primeiras fases da iniciativa de Open Banking”, destaca Xavier. Destacando ainda a presença de muito capital disponível. Isso, segundo ele, reflete no ecossistema: cinco fintechs brasileiras já são unicórnios e quatro fizeram IPO.

Durante os cinco meses de aceleração, de maio a setembro de 2021, os empreendedores serão acompanhados por uma mentora madrinha ou mentor padrinho para ajudá-los nos principais desafios de crescimento do negócio.

O programa também oferece meetups com referências em negócios do setor. Além disso, as empresas poderão navegar pelas corporações parceiras e com executivos da Movile, MAG Seguros e Warburg Pincus com oportunidade de geração de negócios.

As scale-ups participantes da edição de 2020 do Scale-up Endeavor Fintech tiveram um crescimento médio de 149% no último ano. Empresas do setor como Nelogica, Creditas, Omie, Neon, Acqio, Bizcapital, Remessa Online, Bom Pra Crédito, BCredi, CrediHome e CredPago passaram pelo Scale-up Endeavor.