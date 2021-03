Federasul e Caldeira vão fomentar inovação no interior do Estado

Um convênio assinado pela Federasul e o Instituto Caldeira vai ajudar a levar iniciativas de promoção da inovação e projetos para os empreendedores do interior do Rio Grande do Sul.

A ideia é conectar as filiadas da Federasul e aproveitar o expertise do Instituto Caldeira, que tem parcerias nacionais e internacionais, disponibilizando serviços e qualificação. As equipes das duas instituições vão agora colocar as mão na massa e trabalhar para executar os projetos conjuntos.

“Vamos aproveitar a nossa capilaridade para contribuir com a ampliação do alcance dos excelentes projetos desenvolvidos pelo Caldeira na área de inovação”, explica o presidente da Federasul, Anderson Trautman Cardoso.

O diretor executivo do Instituto Caldeira, Pedro Valério, acredita que essa é uma ótima oportunidade de conectar o Rio Grande do Sul com a nova economia. “Vamos oferecer uma gama de produtos e serviços, além de promover essa cultura de inovação. Estamos convictos que a parceria contribuirá com o propósito de dar uma vocação tecnológica para o nosso Estado, através da promoção de um DNA digital e empreendedor”, destaca.

O Instituto Caldera acredita que a parceria vai levar para lugares mais distantes o conhecimento e as oportunidades, contribuindo para ampliar o ambiente de colaboração. “Todos poderão acessar o ecossistema do Instituto”, conclui Valério.

Cardoso comenta que essa parceria vai ao encontro dos objetivos desta gestão, que elegeu a inovação como tema central, diante do potencial para contribuir com o desenvolvimento do Estado. “O convênio busca, por meio da cooperação, disseminar o mindset da inovação em todo o Estado”, destaca Cardoso.

O Instituto Caldeira está avançando em diversas iniciativas. Na sexta-feira, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, anunciou que a sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo será transferida para o Instituto Caldeira. O objetivo é deixar a pasta, responsável por grandes avanços da cidade, em um ambiente tecnológico, digital e criativo.

A ocasião, marcou ainda o lançamento da segunda fase do Caldeira, com o início da ocupação do espaço pelas empresas, ainda em soft opening.