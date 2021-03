Sede da SMDET será transferida para o Instituto Caldeira

A sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) será transferida para o Instituto Caldeira. O objetivo é deixar a pasta, responsável por grandes avanços da cidade, em um ambiente tecnológico, digital e criativo.

A decisão foi anunciada na sexta-feira (26) pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e pelo vice-prefeito, Ricardo Gomes durante visita às obras do espaço. A ocasião, dia do aniversário de 249 anos da cidade de Porto Alegre, marcou ainda o lançamento da segunda fase do Caldeira, com o início da ocupação do espaço pelas empresas, ainda em soft opening.

“Estarmos no 4° Distrito é fundamental para atrairmos ainda mais investimentos com sustentabilidade para Porto Alegre. Estamos trabalhando por uma cidade mais tecnológica e inovadora”, comentou Melo. O vice-prefeito também enfatizou a importância de estar dentro do hub. “Estaremos trabalhando ao lado de grandes empresas e startups em um ecossistema colaborativo. Acreditamos que todos os setores crescem juntos”, afirmou Gomes.

O prédio atual da SMDET custa para o município cerca de R$ 70 mil por mês em aluguel. Segundo o secretário Rodrigo Lorenzoni, a ideia, além de reduzir a conta, que deve ficar em um terço deste valor, é aproximar uma pasta fundamental para o desenvolvimento da cidade do local onde a inovação está acontecendo.

“Com o rápido avanço da tecnologia, não é mais possível trabalhar pelo desenvolvimento econômico de uma cidade sem ter um olhar muito atento para a inovação. Integrar o poder público com esse ecossistema é um passo importante para Porto Alegre”, destacou.

O Instituto Caldeira deverá abrigar 60 empresas até maio, mês em que a SMDET pretende fazer a mudança. Para Marciano Testa, fundador e CEO do Agibank e um dos fundadores do Instituto Caldeira, o envolvimento da prefeitura mostra a importância que o ecossistema tem. “Estamos, em um mesmo ambiente, conectando agentes do setor privado, universidades e, agora, o poder público. Cerca de 1,3 mil pessoas devem trabalhar por aqui, respirando inovação e eficiência”, celebrou ele, que recebeu os convidados juntamente com o diretor executivo do Instituto Caldeira, Pedro Valério.