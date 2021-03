Founder Institute vai acelerar 35 startups pré-seed no Estado

O Founder Institute, considerado o maior programa de aceleração de startups pré-seed (estágio inicial) do mundo, está com inscrições abertas para selecionar 35 startups gaúchas. As empresas têm até o dia 4 de abril para fazer a submissão dos seus projetos pelo site

O programa dura três meses e meio e a meta é fazer com que as startups antecipem o crescimento em três. “A cultura de entrega e resultados gerados para as empresas é o nosso grande diferencial”, aponta o local leader do Founder Instituto, Henrique Caimi Ribeiro.

O Founder Institute fornece estrutura, suporte de especialistas no assunto, como CEOs de grandes empresas e de startups locais, e uma rede global. Entre os mentores estão Tito Gusmão, CEO da Warren, Gabriel Engel, CEO da Rocket.Chat e a Daiana de Leonço Monzon, diretora de Inovação da Feevale.

Uma das premissas dessa iniciativa é apostar muito mais na prática do que na teoria. Semanalmente, os empreendedores precisam “ir para a rua” realizar pesquisas para validar as suas ideias e entender como elas serão recebidas pelo mercado. “Tudo é orientado por mentores que já passaram pelas dores que os empreendedores estão enfrentando agora”, ressalta.

Os cases que já passaram pela iniciativa são, segundo Ribeiro, o melhor exemplo dos resultados que podem ser gerados. A Agidesk, que participou da primeira turma no Estado, cresceu 300% no primeiro ano e tem mais de 180 mil contatos plugados na sua na plataforma. A empresa faturando R$ 53 mil por mês.

A Local Farmers se formou no ano passado dias antes de iniciar as restrições em função da pandemia da Covid-19 e faturou R$ 100 mil no primeiro mês. Atualmente conta com 602 clientes e receita de R$ 121 mil mensal.

Em função da pandemia, a próxima turma vai rodar via Zoom. Serão 13 semanas de aceleração. “Ao final, entregamos os negócios prontos para receber investimento e ir ao mercado, com a ideia já bem validada”, aponta o gestor.

O programa também vai incentivar a diversidade. Para isso, serão disponibilizadas bolsas para atrair mais empreendedoras – o Rio Grande do Sul tem um dos maiores percentuais de fundadoras se graduando, entre todos os capítulos do Founder Institute no mundo – e também para empreendedores negros e para healthtechs (startups de saúde).

O Founder Institute foi fundado em 2009 por Adeo Ressi e Jonathan Greechan e lançado no Brasil em 2015. Com sede em Palo Alto, Califórnia ocorre também em mais de 200 cidades ao redor do mundo, conta com mais de 4,5 mil empresas graduadas e US$ 950 milhões de investimento gerados por essas operações. A missão do Founder Institute é globalizar a cultura do Vale do Silício e capacitar empresários talentosos e motivados para construir empresas que criarão um milhão de novos empregos ao redor do mundo.

No Rio Grande do Sul, essa história começou em 2019 e, desde então, foram três turmas graduadas, preparando 19 startups para o mercado.