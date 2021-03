Criar impacto e avançar no digital é desafio das marcas

Considerado a Black Friday do primeiro semestre por parte do comércio, o Dia do Consumidor é celebrado nesta segunda-feira (15) em meio a um turbilhão de mudanças e desafios provocados pela pandemia da Covid-19. Prova disso é que, neste dia, boa parte das lojas físicas está fechada, em função das restrições, e o e-commerce se tornou a única opção para muitos players.

Pesquisa feita pela All iN e Social Miner em parceria com a Opinion Box revela que 32% das pessoas pretendem aproveitar ofertas no dia do Consumidor; 44% ainda estão indecisos. Além disso, 41% consumidores vão procurar por ofertas em sites de buscas e 41% via aplicativos de lojas.

Apesar da crise por causa da pandemia, as expectativas sobre o evento são boas. Em 2020, o faturamento dos e-commerces bateu R3,62 bilhões nesta data. No ano passado, 47% dos que compraram on-line eram novos consumidores.

O levantamento revelou que os compradores costumam engajar com as ofertas uns 15 dias antes do evento, mas 25% devem comprar na semana, e 13% só no dia do consumidor mesmo. E seguindo a tendência da jornada omnichannel, muita gente deve comprar no meio digital e optar por retirar na loja.

A digitalização é um movimento que já vinha acontecendo, mas ganhou velocidade na medida em que, ter uma presença on-line, se tornou a única forma de manter a operação rodando.

Estudo realizado pela Cisco revela que, desde 2020, vários grupos de empresários estão buscando compartilhar conhecimento e melhores práticas para alcançar a transformação digital de suas empresas.

Entre as percepções está a de que encantar o cliente é mais importante do que sua simples satisfação e essa jornada, cada vez mais, passa pelas novas tecnologias e pela capacidade de as empresas criarem diferentes pontos de presença, todos integrados, ou seja, serem omnichannel.

“É a combinação de personalização inteligente e imersiva que transformará a experiência de satisfação do cliente em um relacionamento profundo, ativo, estimulante e, acima de tudo, leal”, aponta o estudo.

O gestor de inovação da CDL Porto Alegre, Rafael Guerra, comenta que essa transformação do consumidor vem ocorrendo há algum tempo e a pandemia potencializou as novas expectativas das pessoas. “As pessoas querem se relacionar com as marcas com propósito, que não estão buscando apenas retorno financeiro, mas que trazem contribuição sustentável para a sociedade”, diz.

E isso tudo, claro, atrelado à qualidade, conveniência e a capacidade de surpreender as pessoas, oferecendo benefícios para que os consumidores voltem e experiências digitais. “Isso deve se refletir em novas possibilidades de interação, como a customizaçao de ofertas e a oportunidade de o lojista conhecer melhor o seu cliente e poder oferecer o que ele precisa”, relata.

Para Guerra, a tecnologia tem o papel de criar opções e mecanismos para aproximar o consumidor das marcas e das lojas, bem como de toda cadeia de consumo, trazendo facilidade e incluindo mais consumidores e lojistas no ambiente digital.

Aquecimento das vendas on-line exige cuidados

Cerca de 47% dos consumidores têm feito mais compras no ambiente digital do que antes do distanciamento social. Ao mesmo tempo em que isso representa mais segurança e conveniência, também exige cuidados com os riscos de golpes e fraudes que podem causar prejuízos financeiros.

O VIPy, aplicativo de segurança digital desenvolvido pelo Movimento Compre&Confie, detectou quase 2 mil fraudes em 2020. Para se resguardar no varejo on-line, a dica é checar a reputação da loja, por meio das avaliações de outros clientes e do selo de confiança exposto no rodapé do site, além de pesquisar pelo Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do comércio para garantir sua existência.

Durante o cadastro nos varejistas, não deve ser solicitado que o cliente revele a senha do cartão de crédito, pois essa informação não é necessária para concluir qualquer compra. Outra dica é desconfiar de preços muito abaixo da média, visto que é um quesito muito atrativo para os clientes. O ideal é fazer uma pesquisa entre as concorrentes e optar por um valor em conta, porém, semelhante.

“Precisamos garantir e certificar que as pessoas tenham controle de suas compras na internet e para que possam se assegurar de seus dados no e-commerce, que ainda é um ambiente fragilizado por ações golpistas”, afirma Andrea Fernandes, CEO do Movimento Compre&Confie.

O cenário de mais compras on-line reforça a adoção de cuidados para não cair em fraudes, mas ganha um agravante esse ano: os dois recentes megavazamentos de dados como CPF, CNPJ e contas de tarifa celular dos brasileiros.

"O que pode acontecer agora, já que o cibercriminoso teve acesso a hábitos de consumo das pessoas, é um refinamento do phishing - que fica muito mais crível", comenta o vice-presidente de tecnologia e produtos da FS Security, Marcus Garcia

Seis dicas básicas na hora de aproveitar as promoções da Semana do Consumidor: