Dufrio lança app que conecta consumidores com instaladores

A Dufrio está trazendo para o mercado o APP Dufrio Facilita, plataforma gratuita de busca e conexão entre consumidores e prestadores de serviços especializados na instalação e manutenção na área de climatização, ar condicionado e refrigeração.

“Em sintonia com o que ocorre em diversos segmentos, como por exemplo os APPs de mobilidade urbana e de outros serviços especializados, a empresa vislumbra uma forma de colaborar também com o outro lado do consumo, incentivando o desenvolvimento empreendedor dos profissionais de refrigeração”, detalha o vice-presidente da Dufrio Guillermo Zanon. O projeto é multidisciplinar na empresa e contou com a participação das áreas de inovação, gestão e marketing.

Desde a concepção até a entrega foram seis meses de programação, realizada pela Binary Code. O app gratuito será testado, em formato piloto por três meses em Porto Alegre. É possível fazer o download nas lojas virtuais dos sistemas IOS e Android. O serviço também pode ser usado via site pelo endereço https://facilita.dufrio.com.br/home.

Para que os instaladores sejam cadastrados no APP, eles participam de capacitações gratuitas oferecidas dentro do programa Dufrio Capacita, uma parceria com a Umentor, tecnologia em capacitação corporativa.