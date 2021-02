Prefeitura de Porto Alegre vai reduzir ISS para atrair empresas

Boas notícias para a inovação em Porto Alegre., a prefeitura municipal vai reduzir para 2% das alíquotas de ISS. Na sexta-feira passada, em evento realizado no Instituto Caldeira, localizado no 4° Distrito, o prefeito em exercício, Ricardo Gomes, assinou o Projeto de Lei Complementar do Executivo (PLCE) que institui o Creative.