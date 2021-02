Qualcomm diz que Open RAN é opção para implantação do 5G

A Qualcomm, fabricante de componentes para smartphones e redes de telecomunicações, aposta que o 5G RAN poderá acelerar a distribuição e comercialização de ferramentas que atendam às demandas 5G para redes privadas e públicas. É o caso do protocolo Open RAN, que consiste em uma Rede de Acesso por Rádio (RAN) inteligente e integrada por plataformas de uso geral com interface aberta entre funções definidas por software.

Para o vice-presidente de Relações Governamentais da Qualcomm na América Latina, Francisco Soares, é preciso superar os desafios e buscar uma tecnologia alternativa para a implantação do 5G no Brasil, como é o caso da Open RAN. O executivo tem reforçado como o processo de amadurecimento da ideia será uma saída para o barateamento da rede, tornando-se um benefício para todos.

Mercado Digital – O que é o OpenRAN?

Francisco Soares – O Open RAN é uma nova metodologia de estrutura de rede que consiste em uma Rede de Acesso por Rádio (RAN) inteligente e integrada por plataformas de uso geral, com interface aberta entre funções definidas por software. Seu ecossistema permite maior flexibilidade e interoperabilidade com uma abertura completa para implantações de vários fornecedores. É uma oportunidade para novos provedores de tecnologia, por conta de seus custos reduzidos. A expectativa é que essa tecnologia permita que fornecedores menores apresentem seus próprios serviços e que as operadoras personalizem a rede de forma customizada. Além disso, pode contribuir para que diversos fornecedores implantem sua tecnologia de rede, aumentando a competição e reduzindo custos para o setor.

Mercado Digital – Essa tecnologia pode acelerar a implantação do 5G?

Soares – É relativo, pois o Open RAN não está diretamente associado ao 5G, uma vez que a tecnologia também pode ser usada com o 4G. Mas, será possível acelerar sua implantação por causa da flexibilidade fornecida à estrutura de rede e para implementação de redes existentes, facilitando e aprimorando a rede 5G, com diminuição de preço, e proporcionando maior competição no setor. Além disso, seus custos menores contribuem para que os investimentos sejam aplicados de uma forma mais ampla. A ideia é ter um mercado mais flexível e competitivo.

Mercado Digital – Em que países essa tecnologia já está sendo usada?

Soares – O Japão tem usado a tecnologia Open RAN com o 4G, por meio da empresa Rakuten, para caráter comercial. Além disso, sei que a Alemanha e Inglaterra têm se movimentado também.

Mercado Digital – Como estão as negociações com os players no Brasil?

Soares – No Brasil, existe um grupo de players de provedores de infraestrutura interessados na implementação do Open RAN, do qual a Qualcomm faz parte. Vale ressaltar que ainda temos desafios a serem vencidos, como a padronização das interfaces abertas que precisam ser feitas. A ideia é que o grupo se torne uma associação para atuar em parceria com o governo, visando desenvolver políticas voltadas ao incentivo da tecnologia. O País necessita de uma política para apoio ao Open RAN, por exemplo, para pesquisa e desenvolvimento, incentivo fiscal, direcionamento de fundos e/ou financiamento com juros mais baixos. O Brasil está começando no tema e temos um longo caminho pela frente.

Mercado Digital – Como você enxerga o uso do 5G DSS?

Soares – O 5G DSS é uma tecnologia 5G, pois atende todo seu conceito. Evidentemente, existem várias etapas e formas de implementação da rede. Este é um 5G implementado dentro das faixas existentes. As facilidades e benefícios do 5G já fazem parte do 5G DSS, como o aumento da capacidade. Vale reforçar que, para alcançar um 5G pleno, será preciso ter novas faixas de frequência.

Mercado Digital – Quando você acredita que poderemos usufruir de uma rede 5G plena no Brasil e quais os desafios para isso?

Soares – O primeiro desafio é fazer a licitação. Já o segundo está relacionado à implementação das redes, o que requer um investimento por parte das operadoras. A capacidade de investimento será proporcional ao que será preciso gastar para a compra do espectro. Por isso, o leilão das faixas de espectro para o 5G possui um papel fundamental, tanto para seu uso quanto para os investimentos da operadora vencedora. Se o leilão não for arrecadatório, haverá mais recursos para investir no 5G, possibilitando uma implementação mais ampla. Se o leilão seguir de maneira arrecadatória, o processo poderá ocorrer de forma mais lenta. Acredito que se o leilão sair no primeiro semestre, até o final de 2021 começaremos a usufruir dos benefícios do 5G em algumas áreas do País.