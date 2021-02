Umbler é a terceira empresa mais popular em PaaS

A Umbler, startup de Gravataí, é a terceira empresa mais popular na categoria plataforma como serviço, também conhecido como PaaS no Brasil. Com 12%, a empresa perde somente para a Google (36%) e a Amazon (32%). Os dados são do site Built With, especializado em monitorar dados dos negócios digitais.

Além disso, a startup gaúcha ocupa o nono lugar no ranking mundial da mesma categoria. A Umbler tem como principal foco o cloud hosting, disponibilizando uma plataforma em nuvem para que empreendedores e agências digitais gerenciem seus negócios de maneira totalmente online, com serviços que vão desde contas de email com vários recursos, hospedagem de sites e registros de domínios a preço de custo.

A plataforma como serviço é um modelo de cloud computing que possibilita o armazenamento e gerenciamento das aplicações adquiridas e desenvolvidas por elas de maneira on-line.