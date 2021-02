PicPay atinge marca de 2 milhões de cartões emitidos

O PicPay, carteira digital com 38 milhões de usuários, atingiu a marca de 2 milhões de cartões emitidos em janeiro. O número é o dobro do patamar alcançado em novembro de 2020, quando a empresa chegou ao primeiro milhão de emissões.

Inicialmente disponível apenas em modelo piloto para alguns clientes, o cartão passa, agora, a ser ofertado a todos os usuários cadastrados na plataforma.

De acordo com Frederico Trevisan, diretor de Crédito e Cartões do PicPay, os usuários vão receber um convite para conhecer o PicPay Card. "O PicPay Card impulsiona cada vez mais a inclusão financeira de milhares de pessoas, ampliando o poder de compra dos usuários", afirma Trevisan.

A ideia do PicPay, ao oferecer o cartão para mais clientes da base, é atrair o usuário para que ele utilize outros serviços ou produtos do ecossistema. Sem anuidade, o PicPay Card oferece cashback de até 5% do valor gasto em compras aos clientes, além de acesso a todos os benefícios para aquisição de produtos e serviços por meio do app do PicPay.

Os convites estão sendo enviados de forma escalonada a todos os usuários no aplicativo.