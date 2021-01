Samsung apresenta produto capaz de projetar uma tela de 130 polegadas

A Samsung vai trazer ao mercado brasileiro em 2021 um projetor de uso doméstico de última geração, com resolução 4K e recursos similares aos das Smart TVs da marca, como a possibilidade de baixar apps de streaming. O produto chama-se The Premiere e integra a linha de TVs Lifestye da empresa coreana, que o lançou no fim de 2020 na Europa e neste ano apresentará a novidade ao mercado brasileiro.

A versão mais completa é capaz de projetar uma tela de 130 polegadas e é possível deixar o equipamento próximo da parede onde será feita a projeção, sem necessidade de suportes ou grandes distâncias. Há ainda recursos de conectiviade para espelhar smartphones na tela.

"The Premiere é um projetor a laser triplo 4K, com tecnologia de curto alcance que oferece a experiência de entretenimento doméstico mais conveniente no tamanho de um cinema. Esse produto oferece uma qualidade de imagem revolucionária e tem design minimalista e compacto", destaca Guilherme Campos, Gerente Sênior de Produto das áreas de TV e Áudio da Samsung Brasil.

