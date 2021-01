Adquirida por R$ 83 milhões, gaúcha Melhor Envio vai assumir logística da Locaweb

A startup de logística Melhor Envio, de Pelotas, começa a viver em 2021 uma nova realidade. Adquirida pela Locaweb por R$ 83 milhões, em um negócio fechado há alguns dias, a empresa prepara a expansão junto a um player com cerca de 2 mil funcionários, quase 400 mil clientes e 19 mil desenvolvedores parceiros.

“Com essa aquisição, vamos unir forças com uma grande empresa do mercado para expandir a nossa atuação. A nossa expectativa é ter acesso a mais recursos e a uma grande base grande de clientes”, projeta o fundador e diretor executivo do Melhor Envio, Éder Medeiros, que acaba de voltar de 15 dias de descanso pronto para encarar essa nova fase. “Não sei há quanto tempo eu não tirava férias. Mas, fechamos esse negócio incrível e me dei esse presente”, complementa.

A empresa oferece ao mercado uma plataforma de logística que permite o contato entre pequenos e médios vendedores e empresas de logísticas, permitindo a consulta simultânea de fretes e o acompanhamento das entregas. Fundada em 2015, conta com 180 colaboradores espalhados pelo Brasil. Faturou R$ 8 milhões em 2019 e cerca de R$ 30 milhões em 2021, com aproximadamente 7 milhões de envios pagos e quase 100 mil clientes ativos na base.

A Locaweb adquiriu 100% do Melhor Envio numa transação que envolve os fundadores que permanecerão na companhia (Bruno Centurião, Éder Medeiros e Maurício Mesquita), o fundador Jean Quadro, já fora da operação desde 2018, o fundo Bossa Nova e o Hub de Inovação Ace. Os empreendedores ainda poderão ter direito a receber earnout, que está vinculado ao atingimento de metas estipuladas pelo grupo. O time de colaboradores da startup também permanecerá.

“Sabemos que a logística é de extrema importância para o e-commerce e o Melhor Envio vem se destacando como a melhor plataforma de logística para PME’s, ganhando diversos prêmios e trazendo inovações para o setor”, destaca Willians Marques, diretor geral da Locaweb Commerce e responsável por todas as unidades de soluções para comércio eletrônico da Locaweb. “Escolhemos o Melhor Envio como empresa para assumir nossa atuação em logística e, de forma agnóstica, ajudar todo o e-commerce brasileiro", acrescenta.

O Melhor Envio faz parte do portfolio da Bossa Nova, micro venture capital que investe em startups em estágio pré-seed com atuação em todo território nacional, e da ACE Startups, eleita três vezes a melhor aceleradora da América Latina.

A história da startup é de persistência. No início dessa jornada, Medeiros precisou abandonar a faculdade de ciências da computação para empreender e aprendeu a programar websites fazendo o protótipo do Melhor Envio, já que na época não possuía recursos financeiros para contratar um programador. Pesquisou na internet como poderia fazer um website e, assim, foi avançando.

Em 2016, após perder o contrato com o único fornecedor, a empresa quase fechou as portas. Precisou demitir funcionários e contrair novas dívidas com o banco para sobreviver. Para reconstruir a empresa, os sócios buscaram novas oportunidades em São Paulo. Além disso, participaram do StartupRS Digital, programa do Sebrae RS que auxilia as startups com novas soluções e aprendizados. O programa é voltado à validação do modelo de negócio, à preparação para vendas e a desenvolver produtos inovadores. Ficaram em terceiro lugar e receberam um aporte financeiro da ACE Aceleradora.

Começava a volta por cima. Os sócios também participaram do StartupRS Scale, voltado para empresas que buscam estruturar seus processos de vendas para atingir escala. “Ajudamos na validação do modelo de negócio e depois no desenvolvimento comercial. Os sócios foram fundamentais para o sucesso, pois são muito focados e determinados com o negócio e seus objetivos, o que ajudou muito no crescimento. Eles também encontraram um problema real de mercado que viabiliza os pequenos negócios a entregarem seus produtos com custo reduzido”, destaca a coordenadora estadual de startups do Sebrae RS, Debora Chagas.