Sebrae e Instituto Caldeira apontam as startups gaúchas que devem fazer a diferença em 2021

Quais as startups gaúchas, divididas entre os segmentos que impactam diretamente a economia do Rio Grande do Sul, devemos ficar de olho em 2021? Que jovens empreendedores estão fazendo a diferença e inspirando novos projetos e iniciativas inovadoras?

O Sebrae RS e o Instituto Caldeira acabam de divulgar uma lista com 35 jovens empresas que prometem fazer a diferença neste ano de retomada, de verticais como agronegócio (agrietchs), varejo (retailtechs), indústria (indtechs), saúde (healthtechs), educação (edtechs), finanças (fintechs) e alimentos (foodtechs).

Warren, Aegro, James Tip, WebMed e SuiteShare são algumas delas. "É importante que todos conheçam estas startups e o que está sendo desenvolvido em termos de inovação no Estado para que inspire novos empreendedores e, também, quem já está no mercado para olhar para a inovação como uma forma de melhorar os seus negócios”, destaca a coordenadora estadual de startups do Sebrae RS, Debora Chagas.

O levantamento foi constituído a partir de uma análise do mercado de atuação destas startups, considerando aquelas que já estão consolidadas e escalando o negócio, entregando soluções para problemas reais para esses mercados. “Esse ranking evidencia as startups que estão contribuindo para a transformação dos setores econômicos que são importantes para a nossa economia e que têm potencial de tornar o nosso ambiente mais inovador e mais preparado para o futuro”, comenta Pedro Valério, CEO do Instituto Caldeira.

Confira a lista das startups destaques por verticais:

Agronegócios | Agritechs

Aegro

Checkplant

Cowmed

Elysios

Arpac

Varejo| Retailtechs

James Tip

Simbio

Suitshare

Kiskadi

Cake ERP

Indústria | Indtechs

Prosumir

Sirros IOT

Pix Force

Mantoflex

Seculor

Saúde | Healthechs

Web Med

Stargrid

Cíngulo

Fácil Consulta

Tummi



Educação | Edtechs

Me Salva

Aula Livre

Minha Escola

Diário Escola

Cognitiva Brasil

Finanças | Fintechs

Warren

Urbe.me

Captable

OpenBox

Me Empresta

Alimentos | Foodtechs