NeuralMind e Polen vencem o Conecta Caldeira

A primeira edição do Conecta Caldeira – Especial Fintech, programa que tem como objetivo aproximar as empresas fundadoras do Instituto Caldeira com startups, chegou ao fim com duas vencedoras: a NeuralMind (SP) e Polen (PR).

As empresas tiveram a mais alta pontuação na avaliação do projeto (empate técnico) e, além das conexões geradas, receberão créditos para ocupar espaços no Instituto Caldeira em 2021. Um dado curioso. As duas startups são lideradas por mulheres: Renata Chemin, CEO do Polen, e Patricia Toledo, CEO da NeuralMind.

Foram 53 startups participantes, sendo cinco de Israel, com a missão de apresentar soluções da área financeira para ajudar a resolver desafios de cinco players, todos fundadores do Instituto Caldeira: Agibank, Sicredi, Banrisul, Banco Topázio e Saque Pague. Entre as temáticas para as quais as startups deveriam apresentar soluções estavam: Gestão e Operação Interna, Produtos e Serviços Financeiros, Crédito e Microcrédito, Relacionamento com o Cliente e Iniciativas de Impacto Social. A Semente Negócios foi a parceira da iniciativa.

“As instituições financeiras demonstraram interesse por fazer Provas de Conceito (POCs) com a maioria das startups, ou seja, enxergaram nelas a possibilidade real de ajudá-los a resolver os desafios da operação”, destaca a gerente de projetos do Instituto Caldeira, Lívia Menegat. Segundo ela, uma segunda edição do Conecta Caldeira está sendo preparada para o início de 2021.