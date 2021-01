Inteligência Artificial será decisiva para recuperação pós-Covid-19, dizem gestores

Inteligência Artificial e Machine Learning (32%), 5G (20%) e Internet das Coisas/IoT (14%) serão as tecnologias mais importantes em 2021, de acordo com novo estudo global do IEEE, maior organização profissional técnica do mundo dedicada ao avanço da tecnologia para a humanidade. O levantamento foi realizado com cerca de 350 Chief Information Officers (CIOs) e Chief Technology Officers (CTOs) nos EUA, Reino Unido, China, Índia e Brasil.

Manufatura (19%), saúde (18%), serviços financeiros (15%) e educação (13%) são os setores que mais acreditam que serão impactados pela tecnologia em 2021. Ao mesmo tempo, mais da metade (52%) dos CIOs e CTOs enxergam como seu maior desafio lidar com aspectos da recuperação do Covid-19 em relação às operações de negócios. Esses desafios incluem uma estrutura híbrida permanente de trabalho remoto e de escritório (22%), reabertura e devolução de escritórios e instalações (17%) e gerenciamento de trabalho remoto permanente (13%).

Para 11% dos gestores, a agilidade para interromper e iniciar iniciativas de TI à medida que esse ambiente imprevisível continua será seu maior desafio. Outros 11% citaram ameaças à segurança on-line, incluindo aquelas relacionadas a funcionários remotos, como o maior desafio que eles veem em 2021.

Executivos pesquisados aceleraram a adoção de algumas tecnologias devido à pandemia como computação em nuvem (55%), 5G (52%) e IA (51%). A adoção de IoT (42%), realidade aumentada e virtual (35%) e tecnologias de videoconferência (35%) também foi acelerada devido à pandemia global.

“Com a digitalização de processos e aplicação de tecnologias teremos um campo enorme de inovação em 2021. Quando foi introduzido o 4G, muitos novos aplicativos e serviços foram criados, e agora poderemos extrapolar isso com o 5G, que disponibiliza maior velocidade de conexão, maior quantidade de dispositivos conectados e mais dispositivos conectados por área geográfica”, destaca o chefe de soluções da Nokia para a América Latina e membro do Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas (IEEE), Wilson Cardoso, destacando o que mesmo deve acontecer com as tecnologias de Realidade Virtual e Realidade Aumentada.

Em comparação com um ano atrás, a grande maioria dos CIOs e CTOs (92%) acredita que sua empresa está melhor preparada para responder a uma interrupção potencialmente catastrófica, como uma violação de dados ou desastre natural. Além do mais, daqueles que dizem estar mais bem preparados, 58% concordam fortemente que o Covid-19 acelerou sua preparação.

Quando questionados sobre quais tecnologias terão o maior impacto na recuperação global do Covid-19, um em cada quatro (25%) dos entrevistados disse que IA e aprendizado de máquina. “Com a pandemia vimos diversos processos de digitalização sendo acelerados, como comercio eletrônico, tele-educação e telemedicina. Esse conjunto de tecnologias impactará muito a produtividade e a geração de empregos”, projeta Cardoso.

As duas principais preocupações dos CIOs e CTOs quando se trata da segurança cibernética de suas organizações são as questões de segurança relacionadas à força de trabalho móvel, incluindo funcionários trazendo seus próprios dispositivos para o trabalho (37%) e garantindo que a Internet das Coisas (IoT) seja segura (35%). Isso não é surpreendente, uma vez que o número de dispositivos conectados, como smartphones, tablets, sensores, robôs e drones, está aumentando drasticamente.

Um pouco mais de um terço (34%) dos CIO e CTO entrevistados disseram que podem rastrear e gerenciar 26-50% dos dispositivos conectados a seus negócios, enquanto 20% dos entrevistados disseram que podiam rastrear e gerenciar 51-75% dos dispositivos conectados.

Principais resultados do estudo do IEEE no Brasil:

86% dos executivos trabalhariam lado a lado com um robô, sendo 38% a favor de robôs para a exploração científica e 16% dos para o uso de robôs em cuidados hospitalares;

66% acreditam que a Internet das Coisas (IoT) será uma das tecnologias mais importantes em 2021;

40% afirmam que a adoção a tecnologia 5G acelerou devido à pandemia e, para 26%, será uma das principais tecnologias em 2021;

36% dizem que os serviços de entretenimento serão os mais impactados pela tecnologia em 2021, seguidos dos serviços (34%) e educação (24%);

20% acreditam que a videoconferência foi a tecnologia mais importante em 2020.

Fonte: IEEE