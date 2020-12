Há exatos 30 anos, Brasil realizava primeira chamada de um celular

Há exatos 30 anos, era realizada no Brasil a primeira chamada de um celular, direto do Rio de Janeiro. No dia 30 de dezembro de 1990, a ligação pioneira seria o primeiro passo para as infinitas interconexões que essa evolução tecnológica provocaria.

Claro que o aparelho não tinha a sofisticação dos smartphones atuais. Era grande, e as pessoas precisavam falar com ele colado ao ouvido e à boca. Mas, naquele ano, os primeiros 700 equipamentos foram habilitados no Brasil dando início a uma das mais revolucionárias mudanças no ramo das telecomunicações.

Hoje, temos mais celulares do que pessoas no Brasil e esse gadget nos ligou, definitivamente, à internet. Até 2019, três em cada quatro brasileiros tinham acesso à internet e a tela menor era a responsável pela maior parte dos acessos. Mais do que isso: para a maior parte das pessoas (59%) o acesso à rede ocorria exclusivamente pelo telefone. Fazer ligação virou só um detalhe, já que esses dispositivos evoluíram em todos os aspectos, como capacidade de processamento, bateria, armazenamento, câmera e vídeo e, claro, conectividade.