IA pode adicionar 4,2 pontos percentuais ao PIB até 2030

A adoção de Inteligência Artificial pode adicionar 4,2 pontos percentuais de crescimento adicional ao PIB do Brasil até 2030, segundo estudo encomendado pela Microsoft à consultoria FrontierView. Se o País adotar fortemente a tecnologia, a recuperação dos efeitos da pandemia da Covid-19 pode ser mais rápida - tanto na economia quanto na produtividade dos brasileiros diz o levantamento.

De acordo com a análise da consultoria, o País pode vivenciar dois cenários distintos: o benefício mínimo e o máximo com a adoção plena da IA, que diferem em quanto de investimento o Brasil pode gerar na expansão de indústrias existentes e novas por meio da implementação de novas tecnologias.

No primeiro cenário, espera-se que o uso da IA adicione 1,8 ponto percentual ao PIB brasileiro até 2030; no segundo, o crescimento adicional poderia chegar a 4,2 pontos percentuais. Ambos os cenários pressupõem que o Brasil adote todas as funcionalidades de IA disponíveis atualmente até 2030. O segundo pressupõe que as empresas e o governo usem a IA para expandir suas operações (não apenas para automatizar tarefas) e que o mercado de trabalho do Brasil possa atender à demanda por novos trabalhos habilitados pela IA.

“A Inteligência Artificial tem um imenso potencial de transformar os negócios e a nossa sociedade, mas para se beneficiar dessas oportunidades, precisamos garantir que ela seja conduzida de maneira ética, responsável e que seja acessível a todos”, aponta a presidente da Microsoft Brasil, Tânia Cosentino.