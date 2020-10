Bossa Nova vai apoiar startups a se internacionalizarem

A Bossa Nova Investimentos, gestora que investe em startups em estágio pré-seed com atuação em todo território nacional, anunciou o lançamento de um comitê de investimentos internacional. A iniciativa conta com a parceria da Drummond Ventures, braço de investimentos do Grupo Drummond, que atua como uma venture builder americana para negócios no Brasil e nos EUA.

Juntas, as empresas pretendem investir entre US$ 100 mil e US$ 150 mil em cada startup que queira iniciar seu processo de internacionalização.

O comitê será liderado por João Kepler, diretor da Bossa Nova Investimentos, e por Bruno Drummond, CEO da Drummond Ventures, que vão estar ao lado de co-investidores. Ao todo, entre 10 e 13 startups devem ser selecionadas para o projeto, que tem como missão ajudá-las no processo de internacionalização, criando mais tração para que elas expandam seus negócios para outros países e se consolidem no exterior.

Segundo Kepler, esse novo projeto vai ao encontro com as ambições da Bossa Nova, que é cada vez mais fortalecer o ecossistema brasileiro dentro e fora do País. "Acreditamos muito no potencial das soluções criadas aqui e sabemos que com recursos elas podem chegar muito longe”, diz. Ele conta que a iniciativa receberá inscrições tanto de startups que já foram aportadas pelas empresas anteriormente, como outras que estão no mercado buscando essa expansão.