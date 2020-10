Agrofy recebe aporte e quer se tornar unicórnio do agronegócio

A Agrofy, marketplace para o agronegócio com produtos da cadeia produtiva, como sementes, insumos, equipamentos, serviços e até mesmo crédito rural, acaba de receber um aporte da FoF Capria.

O player do setor financeiro tem como foco mercados emergentes e que conta com investidores âncora como Paul Allen, Ford Foundation e Bill Gates. É a primeira vez que o fundo, que tem grande foco no social e ambiental, investe em uma empresa de agro.

A Agrofy foi fundada em 2015, na Argentina, por Maximiliano Landrein e Alejandro Larosa. A meta da startup é se tornar o primeiro unicórnio do mundo no agronegócio. No final de 2019, recebeu aporte de US$ 23 milhões, na 6ª maior rodada de investimentos do mundo.