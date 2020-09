Donus, fintech da Ambev, anuncia novo CEO

Patricia Knebel

A economia digital está transformando as empresas e exigindo um novo perfil de liderança e de profissionais. Aqui no Mercado Digital você vai encontrar informação aprofundada sobre os novos modelos de negócios e as tecnologias exponenciais que estão apoiando a evolução das companhias tradicionais e das startups, como Internet das Coisas, Inteligência Artificial, Big Data e Blockchain. É um novo mundo, cada vez mais conectado, e que está impactando a nossa vida e o futuro das empresas e das cidades. Estou feliz por você estar aqui.