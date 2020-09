Unisinos realiza a partir de hoje o Cognition, congresso on-line e gratuito

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Nobel de Economia Paul Krugman, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e o escritor e ativista dos direitos LGBTQIA+ Andrew Solomon estão entre as atrações do congresso Cognition, promovido pela Unisinos, que inicia nesta segunda-feira (28) e vai até 2 de outubro.

O evento conta com especialistas nacionais e internacionais para promover uma troca de experiências e exposição de ideias em diferentes setores. "Reunimos grandes nomes para uma imersão em conhecimentos nas áreas de Investimentos e Finanças, Marketing e Vendas, Gestão e Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação, Coaching e Comportamento. Esse encontro marca o lançamento de quatro novos MBAs da Unisinos Online, com esses palestrantes. O Cogintion é uma amostra do que vem por aí", conta o diretor da Unidade Acadêmica de Educação Online, Vinícius Costa de Souza.