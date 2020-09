O trabalho que vem sendo feito pela comunidade gaúcha de inovação está dando bons resultados e chamando a atenção também no Brasil. Das 15 categorias, o Rio Grande do Sul tem sete finalistas no Startup Awards 2020, maior premiação do ecossistema de inovação do Brasil.

Confira quais são eles:

Comunidade do Ano: Comunidade RS

Comunidade RS Universidade: Pucrs

Pucrs Aceleradora: WOW Aceleradora

Investidor Anjo: Anderson Diehl

Mentor: Artur Härter

Artur Härter Impacto Social: Hemotify

Hemotify Imprensa: Patricia Knebel

“As indicações não são um fim, mas uma consequência da evolução do ecossistema gaúcho que, por definição, é um ambiente de muitos atores que se complementam. O fato de estarmos evoluindo indica que temos redobrar o esforço para atingirmos uma maturidade tempestiva. Que sirva de estímulo para seguirmos engajados neste processo e possamos colher mais e melhores frutos em breve”. André Ghignatti, CEO da WOW Aceleradora

“A atuação cada vez mais dentro de uma lógica de abundância e não de escassez explica este resultado. O ecossistema gaúcho tem evoluído muito nos últimos anos a partir de ações verdadeiramente integradas e com muita colaboração entre os diversos atores que fazem parte dele. Estas indicações são um estímulo para continuarmos neste caminho e transformar nossa realidade por meio do empreendedorismo e da inovação”. Rafael Prikladnicki, diretor do Tecnopuc

“O Startups Awards é o Oscar do ecossistema de inovação e empreendedorismo do Brasil. Esse reconhecimento às pessoas, empresas, universidades e toda comunidade é uma prova do quanto o Rio Grande do Sul tem contribuído no desenvolvimento da cultura empreendedora do País”. Anderson Diehl, empreendedor, mentor, líder de comunidade do InovAtiva Brasil e investidor-anjo.

“Esse feedback demonstra o impacto que as ações exercidas pela nossa comunidade geram na população, pois muitos desses projetos são o primeiro contato do público em geral com a mentalidade de inovação e empreendedorismo. Mais pessoas inseridas e trabalhando em comunidade geram mais ideias e soluções para problemas reais”. Artur Härter, fundador do Modelo Vencedor