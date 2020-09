SOU.cloud chega ao mercado focada na nuvem da Microsoft

Resultado da união das operações de cloud da Teevo e da LGTi Tecnologia, chega ao mercado brasileiro a SOU.cloud. As empresas são parceiras Microsoft do Brasil, tem presença nas regiões Sul e Sudeste e atuação em todo Brasil. O evento de lançamento acontece nesta terça-feira, com a presença do vice-presidente de Parceiros da Microsoft Brasil, Danni Mnitentang, e o vice-presidente de Marketing e Operações da Microsoft Brasil, Rodrigo Paiva.

Com a estratégia de ser 100% focada em serviços de nuvem Microsoft, a empresa já nasce como um dos principais players nesse segmento no País. São mais de 1 mil clientes, como Aeroporto de Viracopos, Usaflex, Fruki, Banco BMG, Soprano e Neugebauer. A operação também está na reta final para atingir o status de Microsoft Azure MSP Expert.

“Estamos orgulhosos pelo lançamento da SOU.cloud justamente no momento em que as tecnologias em nuvem se tornaram a base para os projetos de transformação digital. Ficou evidente, neste ano, que as empresas que estão em nuvem se tornam mais preparadas para lidar com esse novo mundo”, afirma o CEO da SOU.cloud, Fabio Junges. Segundo ele, a nuvem habilita os melhores recursos para esse movimento, garantindo a segurança, escalabilidade, flexibilidade e agilidade para os projetos.

Dados da empresa de consultoria da IDC para 2020 apontam que a nuvem pública no Brasil deve alcançar US$ 3,5 milhões este ano, o que representa um crescimento de 36,6% em relação ao ano passado. A adoção de nuvem privada continuará em ascensão, fazendo com que este mercado atinja US$ 1,3 bilhão neste ano, impulsionado principalmente por empresas de grande porte e pela vertical de finanças.

É neste cenário de crescimento desta tecnologia que a SOU.cloud pretende ocupar esse espaço e ajudar a acelerar a migração dos serviços pelas empresas. “Nos tornamos especialistas em migração de datacenters e ambientes locais para a nuvem, mas esse é apenas o primeiro passo. O diferencial está na capacidade de explorar o potencial das tecnologias para a transformação dos negócios. E é neste espaço em que mais podemos contribuir com os nossos clientes”, explica Junges.