Empresa formada por acionistas da Gerdau, Tigre e Votorantim adquire Triider

A Juntos Somos Mais, startup lançada há menos de dois anos e que tem como acionistas Votorantim Cimentos, Gerdau e Tigre, anunciou a sua primeira aquisição. É a plataforma gaúcha Triider, marketplace de serviços que conecta clientes com profissionais do mercado da construção civil.

“Ficamos impressionados com o time e com a solução tecnológica da Triider, que complementa a nossa oferta de valor para o profissional de obra e aproxima o nosso ecossistema do consumidor que constrói ou reforma” observa o CEO da Juntos Somos Mais, Antonio Serrano.

A transação não teve seu valor revelado, mas a Juntos Somos Mais planeja investir mais de R$ 50 milhões nos próximos dois anos. E, de acordo com a empresa, parte significativa desse valor será aplicado na Triider para que se torne o maior marketplace de serviços para construção do País.

“O negócio com a Juntos Somos Mais permitirá que a Triider lance novos serviços e acelere seu crescimento pelo Brasil”, diz o CEO e fundador da Triider, Juliano Murlick. Segundo ele, é uma chancela ao trabalho realizado pela empresa desde a nossa fundação, em 2016, oferecendo mais opções para que brasileiros tenham uma melhor experiência ao fazer manutenções e reformar suas casas.

No Brasil, o varejo de construção movimenta aproximadamente R$ 225 bilhões ao ano com 136 mil lojas e 4,6 milhões de profissionais de obra. A Juntos Somos Mais tem o propósito de fortalecer o varejo da construção e, para fazer frente a esse propósito, empresa desenvolveu um ecossistema com mais de 20 indústrias da construção e empresas de serviços e 500 mil membros – lojistas, vendedores e profissionais de obra.