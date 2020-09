Positivo lança tablet dos Minions em parceria com a Universal

Com a proximidade do Dia das Crianças, as empresas começam a turbinar os lançamentos de produtos para esse público. A Positivo é uma delas. A fabricante está trazendo para o mercado o Twist Tab Minions – uma das maiores franquias de animação de todos os tempos. Só no Brasil, são quase 9 milhões de espectadores. O lançamento é resultado de um acordo de licenciamento assinado com a Universal Pictures.

O tablet é voltado para crianças de quatro a oito anos. O dispositivo sai de fábrica protegido com uma capa de silicone que destaca os personagens Minions e uma capa de Neoprene multifuncional que se transforma em bolsa, facilitando o transporte do aparelho ou servindo de apoio ao dispositivo em superfícies planas, como mesa ou bancada.

Entre as especificações está a tela de 7’’ WSVGA, processador Quad-core 1.5GHz, memória RAM 1GB e 32GB de capacidade de armazenamento. A câmera frontal é de 2MP. O sistema operacional é o Android 8.1 Versão Go e ele vem com conectividade Wi-Fi b/g/n + BT 4.2.

O Twist Tab Minions tem o preço sugerido de R$ 549,00.