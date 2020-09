App permite que consumidores protejam o próprio CPF

O aumento das compras on-line, movimento que já faz parte do mercado brasileiro há algum tempo, traz junto a maior vulnerabilidade dos dados dos consumidores que, frequentemente, acabam sendo vítimas de fraudadores. Para tentar gerar mais segurança digital, chega ao mercado o VIPy.

A missão é ajudar a identificar fraudes nas compras on-line de forma simples e rápida. No momento em que o usuário cadastra o CPF no VIPy, o aplicativo passa a fazer o monitoramento do número e acompanhar compras realizadas nas lojas virtuais parceiras. O sistema também gera um alerta quando o CPF for utilizado no e-commerce, podendo, assim, identificar possíveis fraudes.

O aplicativo foi desenvolvido pelo Movimento Compre&Confie, aceleradora de negócios do T. Group – holding criada pela ClearSale para promover a segurança em todos os pontos de contato das compras online. Mais de 5 mil varejistas estão cadastrados na base de dados. O app está disponível para download nas plataformas Android e iOS.