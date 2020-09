Edsun cria plataforma de investimento em energia solar

Com a queda da taxa Selic e os baixos rendimentos da renda fixa, as pessoas estão buscando alternativas mais interessantes para os seus investimentos. E, para a Edsun, a energia fotovoltaica é uma das respostas para isso. De olho nessa oportunidade, a startup lançou uma plataforma de investimentos em energia solar voltada para condomínios.

Cerca de 40 projetos já em fase de aprovação em Porto Alegre e cinco no Rio de Janeiro. “A nossa meta é chegar a 12 condomínios fechados até final do ano”, projeta o CEO da Edsun, Cristiano Meditsch. Ele é um dos sócios da Vakinha, maior portal de vaquinhas on-line do Brasil, e da Shoppr plataforma gaúcha de delivery de supermercados que cresceu 700% durante a pandemia.

A greentech analisa os condomínios, identifica o quanto de energia solar eles precisam para zerar a conta e faz o investimento – que fica em torno de R$ 250 mil a R$ 300 mil para montar toda infraestrutura. Se o equipamento gerar uma economia de energia para o condomínio de 10 mil, por exemplo, a startup cobrará R$ 7 mil até pagar o investimento. Depois deste período, serão R$ 700,00 por mês para manter o sistema funcionando e segurado. “Entregamos 30% de redução na conta de luz dos condomínios de imediato, sem que eles precisem investir nada. E ainda fomentamos energia limpa”, comenta. Meditsch tem ao seu lado nesta iniciativa os empreendedores Fabricio Scariot e Gustavo Marques.

A escala de crescimento da Edsun se dará através de uma plataforma própria que capta sócios investidores para empregar os recursos de obtenção das usinas solares. Isso porque, depois de fazer o aporte para viabilizar a implantação da estrutura de energia solar em cada condomínio, a Edsun lança o projeto na sua plataforma para que os investidores interessados possam fazer seus aportes. O valor mínimo é de R$ 1 mil e eles são remunerados em até 1%. Como contrapartida, se tornam sócios e passam a receber um valor mensalmente.

Recentemente, a empresa fechou uma parceria com a Crédito Real, de Porto Alegre, e com a CIPA Administradora de Condomínios, do Rio de Janeiro. “Queremos que pequenos e médios investidores troquem o baixo rendimento de aplicações tradicionais por investimentos verdes com resultados superiores a 300% do CDI e com risco muito baixo”, pontua o CEO da Edsun. A empresa foi a primeira colocada no Programa Startup RS deste ano – a ideia da plataforma foi considerada a mais inovadora.

Meditsch analisa que o mercado de energia fotovoltaica é promissor, e tem dobrado de tamanho todos os anos, desde 2021, em função de legislações que fomentaram essa área no Brasil. São cerca de 20 mil empresas atuando no mercado nacional. “Hoje a energia solar e mais barata que a convencional”, diz.

Segundo ele, a decisão de criar esse negócio veio da percepção de que muitos projetos, apesar de muito potencial de rentabilidade no longo prazo, não conseguiam acesso ao crédito difícil, e acabavam não saindo do papel.

“Quando iniciamos a Edsun percebemos que o investimento inicial para gerar energia solar era alto, o que afastava muitos clientes. Nossa solução foi comprar os equipamentos e oferecermos a gestão e manutenção da usina fotovoltaica, gerando redução imediata nos custos do cliente, que não precisa investir nada”, destaca.

Segundo ele, além da economia, a solução apresentada pela greentech é limpa e gera valorização do imóvel, que pode chegar a 6%, segundo pesquisa feita pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).