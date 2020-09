Plataforma Teconline da Wilson Sons completa 20 anos

Há 20 anos, quando a internet ainda engatinhava no país, a Wilson Sons lançava o Teconline, ambiente virtual pensado para dar autonomia ao usuário do Tecon Rio Grande na consulta de informações sobre suas cargas, programação de navios e agendamentos. Hoje, passadas duas décadas, já são mais de 2,6 mil usuários na plataforma, ativos de diversos países do mundo.