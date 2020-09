Rede hoteleira lança app para check-in 100% digital

A experiência do check-in e o check-out 100% digital, no estilo do que estamos acostumados a fazer com as companhias aéreas, chegou à rede hoteleira brasileira. A ICH Administração de Hotéis, que detém as marcas Intercity Hotels, Yoo2 e hi!, acaba de lançar o aplicativo Orange, plataforma que viabiliza a realização destes procedimentos sem a necessidade do contato com a recepção.

Ao fazer o cadastro, o hóspede pode fotografar um documento com foto e fazer a assinatura digital. Assim, só precisará passar na recepção para retirar a chave do apartamento. Uma demanda que surgiu com a pandemia da Covid-19, mas que, ao mesmo tempo, acompanha a tendência do novo consumidor digital, cada vez mais interessado em melhores experiências.

“Estamos trabalhando há um ano neste projeto, bem antes da pandemia, mas com os protocolos de distanciamento social aceleramos a chegada ao mercado para oferecer uma opção mais segura para nossos clientes, evitando o contato direto com a recepção”, explica o diretor executivo da ICH e responsável pelo projeto, Marcelo Marinho.

O aplicativo funcionará com sistema e-wallet. O cliente informará um número de cartão de crédito em que serão feitas as cobranças das diárias e dos consumos ao longo da hospedagem apenas uma vez. É a mesma lógica usada por aplicativos como Uber, Spotify e Netflix.

Pelo Orange, é possível ainda acompanhar o status da reserva, checar informações e acessar os cardápios disponíveis em cada uma das unidades. Na tela do celular, será possível ver o extrato da conta com o que foi consumido no restaurante, mini bar e room service.

A ideia da ICH Administração de Hotéis sempre foi trazer a experiência da aviação para a rede hoteleira, mas, cientes de que neste caso se trata de uma operação até mais complexa, já que envolve o consumo dos usuários depois do check-in, como nos restaurantes e mini bar dos hotéis, e também dados que precisam ficar armazenados para serem enviados para o Ministério do Turismo.

O Orange reconhece o usuário e deixa salvo tanto os dados de pagamento, como os da ficha de hóspede para uso em reservas futuras. Também será possível salvar múltiplos hóspedes em “favoritos” para agilizar o processo de check-in.

Marinho conta que foram feitos diversos estudos pelo mundo até eles chegarem a uma solução que é pioneira no Brasil. “A integração do check-in e cheque-out são dois mundos diferentes, mas conseguimos avançar. Temos o DNA da inovação”, comenta. Recém-lançado, o app já tem cerca de 1 mil downloads. A plataforma foi desenvolvida em parceria com a Vega I.T., especializada em tecnologia para hospitalidade.