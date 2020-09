Amazon anuncia novo Centro de Distribuição em São Paulo; RS ainda aguarda

A Amazon anunciou hoje (3) a expansão das operações no Brasil com um novo centro de distribuição em Cajamar, na grande São Paulo. É o quinto Centro de Distribuição (CD) da gigante no Brasil, e o maior, com mais de 100 mil metros quadrados.

“A Amazon está animada em expandir as operações de logística na região de São Paulo, gerando empregos adicionais à comunidade e aumentando nossa capacidade para lidar com o crescimento extraordinário que temos registrado no Brasil”, afirma o Country Manager da Amazon no Brasil, Alex Szapiro. “Nosso novo centro de distribuição em Cajamar nos permite continuar a fornecer serviço excepcional para os clientes brasileiros e reflete os investimentos contínuos da Amazon no País”, acrescenta.

Existe a expectativa de que a empresa inaugure um CD no Rio Grande do Sul, que deverá ficar dentro do parque logístico operado pelo 3SB em Nova Santa Rita, e que conta com cerca de 150 mil metros quadrados de área construída em diferentes galpões. Sobre esse assunto, Amazon diz que"não comenta rumores ou especulações".

O novo CD em Cajamar é o quarto da empresa na cidade da Grande São Paulo, e vai receber eletrônicos e brinquedos, até itens maiores como produtos de limpeza, TVs e equipamentos para prática de esportes. Há também um Centro de Distribuição em Cabo Santo Agostinho, no estado de Pernambuco, lançado em novembro de 2019 para oferecer entregas ainda mais rápidas na região Nordeste do Brasil.

O espaço oferece capacidade adicional para a Amazon no Brasil - País com o crescimento mais rápido em assinaturas Amazon Prime, que tem mais de 150 milhões de membros pagantes em todo o mundo. O Prime é uma combinação de compras e serviços de entretenimento. Quem é membro tem frete grátis ilimitado e entregas mais rápidas para todo Brasil nos produtos elegíveis, sem valor mínimo de compras. Além disso, oferece filmes e séries, acesso a eBooks e revistas no Prime Reading, músicas no Prime Music e jogos.