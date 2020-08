Ford oferece agendamento de serviço 100% on-line por app

A Ford começou a oferecer agendamento das revisões e manutenção pelo celular. O serviço é solicitado por meio do aplicativo FordPass, e é possível contratar também a retirada e entrega em domicílio, além da desinfecção exclusiva do Ford Clean. O agendamento on-line informa os valores dos preços fixos das revisões, bem como os detalhes de cada item substituído e inspecionado.

O FordPass está disponível no Play Store e App Store e, além do agendamento, oferece outras funcionalidades como, por exemplo, acessar o manual do proprietário, encontrar estacionamento (com horário, preço e nota de avaliação), entrar em contato com a concessionária e solicitar assistência 24 horas.

Quem tem veículo equipado com SYNC 3 terá acesso ainda a funções adicionais como saber a localização do veículo, o nível do combustível, quilometragem e quanto falta até a próxima revisão.