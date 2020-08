Prêmio Alexa vai destacar projetos de acessibilidade com uso de Inteligência Artificial

A Amazon, a AACD, a Fundação Dorina Nowill para Cegos e o Instituto Jô Clemente anunciaram o lançamento do Prêmio Alexa de Acessibilidade . A iniciativa vai reconhecer desenvolvedores que criarem formas de melhorar o uso da Inteligência Artificial para pessoas com deficiência.

Para serem elegíveis ao prêmio, participantes desenvolvedores devem criar skills de Alexa que promovam aumento de autonomia para pessoas com deficiência por meio dos produtos com Alexa, como os smart speakers da família Echo, ou o app de Alexa. Eles concorrerão a prêmios de até R$10 mil em dinheiro, dispositivos Echo e produtos de casa inteligente. Além disso, poderão escolher uma ONG de uma lista pré-selecionada para receber doações da Amazon em um total de R$ 100 mil.

As skills serão avaliadas sob muitos critérios, incluindo usabilidade, qualidade do desenvolvimento, design, experiência do usuário e real impacto na vida de pessoas com deficiência. Desenvolvedores de 10 skills irão apresentá-las em uma rodada de pitching, na qual eles serão avaliados por um júri formado pela Amazon, as ONGs parceiras e pessoas que vivem com variadas deficiências e que são apoiadas por essas instituições.