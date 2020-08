'Esse é o negócio da minha vida', diz Tallis Gomes, sobre parceria da Singu com Natura

“Sou fruto do legado de vocês. Se estou aqui, é pelo que vocês construíram”. Assim Tallis Gomes se dirigiu ao board da Natura, em uma das tantas reuniões feitas durante um ano para construir a parceria entre a gigante de beleza e a startup, maior marketplace de beleza e bem-estar da América Latina, e que se consolidou com o anúncio ao mercado na primeira quinzena de agosto.

É quase o conto encantado do neto que conseguiu ter educação porque a avó era consultora da Natura e usou a renda extra que recebia vendendo produtos da empresa para apoiar os seus estudos. E ele? Bom, acabou se tornando um dos jovens empreendedores de maior sucesso no Brasil.

Gomes fundou a Easy Taxi que, sob sua gestão se transformou no maior aplicativo de táxi do mundo presente em 35 países. Essa aventura rendeu um livro escrito por ele, o "Nada Easy", best-seller na categoria negócios e que está em sua quarta edição. Já foi eleito pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT) como o jovem empreendedor mais inovador mundo e é co-fundador & mentor no Gestão 4.0, empresa de educação voltada a negócios. E, claro, o fundador da Singu.

“Quando eu comecei a Singu, vislumbrava que seria um negócio grande, e já sabia que existiam alguns players estratégicos que poderiam se interessar. Mas meu sonho sempre foi Natura, uma das empresas TOP 3 do mundo em beleza e a mais admirada”, comenta.

A parceria fechada prevê que a startup receberá investimento da Natura ao longo dos próximos anos, e a empresa passará a ter preferência futura de aquisição total das ações. A combinação possibilitará a oportunidade de uma nova linha de receita robusta, por meio de um novo canal de vendas para as consultoras de beleza Natura e as artistas da Singu, como são chamadas as profissionais que prestam serviços de manicure, pedicure, massagem e depilação para o aplicativo.

A ideia é usar a sinergia das duas empresas para ampliar os negócios, desde a venda de serviços e produtos até treinamento de profissionais e troca de processos. As consultoras da Natura poderão ser clientes da Singu e, se passarem pelo treinamento, se tornar artistas Singu, incrementando a renda. Da mesma forma, a startup vai começar a usar as vendas de produtos Natura como fonte de receita, já que ao ir até a casa de uma cliente, a manicure, por exemplo, poderá mostrar o catálogo da Natura e fazer a venda, aumentando o seu ticket médio. “O mercado verá muito ganha-ganha como resultado dessa parceria”, projeta Gomes.

Essa nova relação também vai turbinar a jornada digital da gigante de cosméticos e, por outro lado, proporcionará a aceleração no processo de expansão da Singu no País que, segundo o empreendedor, chegou a 50% do caminho planejado para ela. “Ser o braço de serviços e de transformação digital na Natura nos deixou muito honrados. Ter a empresa ao nosso lado, podendo acessar a base de clientes e consultoras da Natura, significa que podemos sonhar globalmente. É um universo muito grande a ser monetizado”, vislumbra.

A construção dessa parceria entre Natura e Singu vem sendo feita há pelo menos um ano. Em julho do ano passado o CEO da Natura esteve na Singu para falar da cultura, propósito e visão de futuro. “Ali vimos que tínhamos mais em comum do que imaginávamos e sentimos que a relação entre as duas empresas iria se transformar em algo maior” relembra Gomes. Em agosto de 2019, ele esteve em Nova Iorque (EUA) para conversar com o board da Natura.

A Natura investiu na Singu com preferência de compra. Se a startup atingir as metas programadas, será adquirida. Gomes segue como diretor presidente até a compra e as operações seguem 100% separadas, apesar de cada vez mais próximas e sinérgicas. “Temos muito a aprender com eles”, diz Gomes.

E por falar em aprendizado, a forma como essa nova relação está sendo desenhada é fruto de uma experiência do passado do empreendedor, com a Easy Táxi, startup que ele fundou. A operação levantou mais de US$ 100 milhões em funding e isso diluiu a participação dos fundadores. De repente, os sócios iniciais tinham apenas 10% do total. “Na época eu fui praticamente forçado a sair, porque cheguei a um ponto que só tinha 4% da empresa. Na Singu, sou o controlador e estou fazendo agora o negócio da minha vida”, conta.

Mas, o que foi feito diferente na Singu em relação ao Easy Táxi? A gestão foi mais centrada nos indicadores econômicos e não apenas em crescimento. “Deixei de lado o playbook de venture capital e todo investimento foi feito por mim, amigos e family offices. Além disso, ao invés de sair expandindo, focamos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Quando achamos um parceiro para crescer agressivamente, já fizemos pensando em um mecanismo de saída para não sermos diluídos. Se não fosse pela Easy, eu não teria aprendido isso”, pontua.